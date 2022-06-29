Зеленский: цель Путина - захватить Прибалтику, Молдову и Польшу
Выступая на саммите НАТО президент Зеленский заявил, что конечная цель СВО - захват стран Балтии, Молдовы и Польши.
Выступление Зеленского внесло диссонанс в праздничный настрой участников, откровенно радовавшихся вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.
Все говорили об укреплении НАТО и его расширении, а вот президент Украины ошарашил заявлением, что в течение года возможен полный провал альянса.
И связано это, по мнению украинского лидера, с тем, что глобальная цель Путина в СВО - расширение своего влияния и захват соседних стран: Прибалтики, Молдовы и Польши.
Россия хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это настоящая цель России. Вопрос, кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ: все они.
Именно поэтому альянс находится под угрозой. Логично предположить, что далее Зеленский напомнит, кто стоит на страже интересов НАТО и кому нужно еще боле и финансовой, и военной помощи.
Опубликовано: Андрей Авдей
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