Посольство Камеруна не даёт информацию, когда тело Пьера Нарцисса отправят на родину

Певец из Камеруна скончался 21 июня. Прощание изначально было запланировано на 25 июня, но так как тело знаменитости не выдавали родным церемонию пришлось перенести.

Прощание с экс-участником "Фабрики звезд" было перенесено с 29 июня на 30 июня. Бывшая супруга известного артиста Валерия Калачева утверждает, это окончательное решение.

Сведения о дне транспортировки тела Пьера Нарцисса на родину у посольства африканского государства отсутствуют. Представитель посольства Камеруна в России сообщил:

Что касается церемонии и транспортировки тела в Камерун, то пока нет доступной информации.

В инстанции отметили, что РФ для Нарцисса стала второй родиной, предоставив молодому человеку возможность не только получить образование в высшем учебном заведении страны, но и реализовать свой творческий потенциал.

Певец, запомнившийся всем как исполнитель хита "Шоколадный заяц" ушёл из жизни 21 июня в возрасте 45 лет.

Прощание сначала планировали провести 25 июня, но из возникших проблем с выдачей родственникам тела артиста похороны пришлось перенести на более позднюю дату.

Ранее певец Прохор Шаляпин сообщил, что был неприятно поражён новостью о том, что у родных Нарцисса Пьера нет денег, чтобы его похоронить. Исполнитель уверен, что о своей смерти нужно думать заранее и иметь на руках соответствующую сумму.