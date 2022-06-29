МВД ЛНР: частные военные кампании из США руководят солдатами ВСУ в Северске
Пресс-служба Министерства внутренних дел ЛНР уведомляет, что украинскими боевиками в городе Северск управляют ЧВК из США.
29 июня помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселёв сообщил, что в городе Северск в ДНР расположено шесть тактических батальонов ВСУ, ведущих боевые действия.
По данным Киселёва, этими группами украинских солдат лично руководят члены американских военных кампаний, прибывших на Украину для участия в конфликте с армией России.
Также Виталий Киселёв подчёркивает, что украинские солдаты пытаются двигаться из Северска на направлению к Краматорску, чтобы помочь своим сослуживцам в Славянске.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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