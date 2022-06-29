Пресс-служба Министерства внутренних дел ЛНР уведомляет, что украинскими боевиками в городе Северск управляют ЧВК из США.

29 июня помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселёв сообщил, что в городе Северск в ДНР расположено шесть тактических батальонов ВСУ, ведущих боевые действия.

По данным Киселёва, этими группами украинских солдат лично руководят члены американских военных кампаний, прибывших на Украину для участия в конфликте с армией России.

Также Виталий Киселёв подчёркивает, что украинские солдаты пытаются двигаться из Северска на направлению к Краматорску, чтобы помочь своим сослуживцам в Славянске.