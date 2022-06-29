Додон: режим Санду падёт через несколько месяцев

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о своей уверенности в скором падении режима Майи Санду.

29 июня, бывший президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания суда об отмене его домашнего ареста обратился к своим сторонникам собравшимся на пикет возле здания суда.

Додон заявил, что в течение нескольких месяцев режим действующего президента Молдавии Майи Санду ждёт неминуемый конец, а правящая партия «Действия и справедливости» сбежит из страны.

Примечательно, что недавно проведённые исследования iData говорят о том, что среди граждан Молдавии уровень доверия к Санду начал резко снижаться, одновременно с ростом рейтингов Игоря Додона.