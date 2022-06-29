НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс

29 июня состоялся саммит НАТО в Мадриде, в ходе которого обсуждалась вероятность вступления Швеции и Финляндии в организацию.

В среду днём в ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде было представлено итоговое коммюнике участников организации, в котором главы НАТО пригласили в свой клуб Швецию и Финляндию.

Ещё днём ранее Турция блокировала заявки скандинавских стран на вступление в НАТО, однако турецкий президент Тайип Эрдоган, а также лидеры Финляндии и Швеции смогли уладить разногласия при помощи Йенса Столтенберга.

В присутствии генсека НАТО Столтенберга Швеция и Финляндия официально заверили Турции в стремлениях помогать ей в борьбе с терроризмом, за что были приглашены в альянс.