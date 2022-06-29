Анна Заворотнюк обращалась к шаману из-за онкологии матери

Дочь страдающей раком головного мозга Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что для того, чтобы помочь матери обращалась даже к шаману.

Дочь тяжелобольной артистки Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что в отчаянии обращалась за помощью к шаману. Девушку интересовал вопрос онкологии своей известной матери.

Заворотнюк-младшая пришла к знахарю с целью получить совет и с просьбой вернуть здоровье её самому близкому человеку.

В социальных сетях девушка поделилась впечатлениями после нанесённого ею визита.

Эта таинственность создавала особенную атмосферу. Шаман оказался очень приятным в общении человеком. Он показался мне крайне умиротворенным и рассудительным. Глаза его были наполнены безмятежной энергией Байкала

Главная героиня телевизионного сериала "Моя прекрасная няня" уже несколько лет сражается с онкологическим заболеванием. Знаменитость поразил рак головного мозга.

С 2019 года звезда экрана не бывает в свете, а ее родные и близкие не делятся подробностями её самочувствия, процессом лечения, результатами, которое то даёт.

В начале весны текущего года появились сведения о том, что якобы Анна Заворотнюк ждёт ребёнка. Когда одна из поклонниц дочери популярной актрисы задала вопрос о её беременности, та опровергла недостоверную информацию.

Анечка, в СМИ говорят, что ты беременна. Это правда?

Нет, не правда, как и все, что говорят в СМИ.

Так девушка не только ответила на вопрос фанатки, но и обвинила СМИ в постоянном обмане.