Финляндия и Швеция получили официальное приглашение на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия официально приглашены вступить в ряды североатлантического альянса.

По итогам саммита североатлантического альянса, который проходит 29 июня в Мадриде, принято решение о приглашении в ряды НАТО Швеции и Финляндии.

Ключевым моментом стало то, что вчера, 28 июня, Турция официально дала согласие на присоединение этих двух стран.

Напомним, что ранее Анкара выступала против из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций курдов, которые в Турции признаны террористическими.

На фоне согласия Турции в Финляндии и Швеции начались митинги курдов, которые обвиняют правительства стран в том, что они пошли на поводу у Турции.