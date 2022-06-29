Финляндия и Швеция получили официальное приглашение на вступление в НАТО
Швеция и Финляндия официально приглашены вступить в ряды североатлантического альянса.
По итогам саммита североатлантического альянса, который проходит 29 июня в Мадриде, принято решение о приглашении в ряды НАТО Швеции и Финляндии.
Ключевым моментом стало то, что вчера, 28 июня, Турция официально дала согласие на присоединение этих двух стран.
Напомним, что ранее Анкара выступала против из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций курдов, которые в Турции признаны террористическими.
На фоне согласия Турции в Финляндии и Швеции начались митинги курдов, которые обвиняют правительства стран в том, что они пошли на поводу у Турции.
Опубликовано: Николай Скира
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