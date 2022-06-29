Рябков: Россию не испугало наращивание военной мощи США в Европе

Россию не «испугает» заявление президента США Джо Байдена о предстоящем усилении американского военного присутствия в Европе заявил зам главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Думаю, у тех, кто предлагает такие решения, есть иллюзия, что Россию можно запугать, как-то сдержать: у них ничего не получится», — заявил информагентствам заместитель министра иностранных дел.

Ранее Джо Байден высказался за увеличение американского контингента в Европе. В частности принято решение о направлении двух эскадрилий F-35 в Великобританию.

Кроме того НАТО к 2023 году решило увеличить силы специальных операций до 300 тысяч с имеющихся на сегодняшний день 40.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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