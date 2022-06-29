МИД Сирии заявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Пресс-служба МИД Сирии сообщила о решении по признанию независимости республик Донбасса.

29 июня Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что после долгих переговоров с правительством России и республик Донбасса официальный Дамаск принял решение признать независимость ДНР и ЛНР.

В пресс-релизе МИД Сирии сказано, что правительство этой страны считает Донецкую и Луганскую народные республики независимыми и суверенными государствами, обладающими правом на самоопределение.

Напомним, что правительство России признало независимость республик Донбасса 21 февраля, а уже 24 июня стартовала специальная военная операция на Украине.