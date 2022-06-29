Сирия признала независимость ЛНР и ДНР

Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что правительство страны решило признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее президент Казахстана Токаев заявлял, что в Нур-Султане считают ЛНР и ДНР квазигосударства и не будут призывать их независимость. Токаев отметил, что если такое случится только в случае реализации права на самоопределение должны получить все 193 государства в составе ООН, а в таком случае на земле возникнет 500-600 новых формирований стран.

Неделей ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник изъявил желание вернуться на переговоры о возможном признании республики другими странами. Он указал на то, что есть государства, готовые к признанию ЛНР.

До заявления Сирии независимость ЛДНР признала Абхазия (25 февраля 2022 года). Президент Абхазии Аслан Бжания тогда сказал, что признает независимость государств «следуя духу дружбы с народами республик».

Бжания также отметил, что Абхазия обязана быть причастной к судьбе республик, а также желает им устойчивого развития и безопасности. Он выразил надежду на поддержку данной позиции и других государств.