Исследователи в немецкой Швабии начали разморозку могилы «ледяного принца» - мальчика, которому 1300 лет
Спустя почти девять месяцев после обнаружения могилы 1300-летнего ребенка в Швабии его решили разморозить.
В октябре 2021 года в Туссенхаузене (район Унтеральгой) специалисты Баварского государственного управления охраны памятников восстановили могилу с помощью нового метода шоковой заморозки.
Чтобы находка не повредилась при спасении, археологи заморозили всю землю, а затем вырыли могилу одним блоком. Затем замерзшую могилу весом 800 кг доставили в филиал государственного управления под Бамбергом и сначала хранили там, в морозильной камере.
Могила будет разморожена на складе государственного учреждения в Верхней Франконии в ближайшие дни, сообщили власти в среду. Реставраторы работают с помощью фенов с горячим воздухом и паяльников.
«Чтобы выделяющийся конденсат не повредил находке, его сливают через специальное отсасывающее устройство», — сказали в ведомстве. Во время перерывов в обработке охлаждающий колпак обеспечивает постоянную температуру минус четыре градуса.
Ученые хотят выяснить, был ли «ледяной принц», как они называют мальчика, умершего в 7 веке, выходцем из богатых кругов, как подозревали.
Это подтверждается высококачественным погребальным инвентарем, таким как меч с поясом, украшенным золотой фурнитурой, и украшениями, такими как кресты из сусального золота и серебряные браслеты. Мальчика, который, вероятно, прожил не более десяти лет, похоронили вместе с его собакой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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