С 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронные документы

С 2023 года российские ЗАГСы откажутся от использования бумажных документов.

О об этом нововведении сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на совещании, которое проводилось в рамках Петербургского международного юридического форума.

Как уточнил Чуйченко, благодаря новому распоряжению у граждан больше не будет необходимости получать свидетельства о рождении, смерти, заключении брака на бумажном документе, сообщается в "РИА Новости".

К тому же теперь госучреждения смогут самостоятельно получать выписки из ЗАГСа, послав туда соответствующий запрос.