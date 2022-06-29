С 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронные документы

С 2023 года российские ЗАГСы откажутся от использования бумажных документов.

 

 

О об этом нововведении сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на совещании, которое проводилось в рамках Петербургского международного юридического форума.

Как уточнил Чуйченко, благодаря новому распоряжению у граждан больше не будет необходимости получать свидетельства о рождении, смерти, заключении брака на бумажном документе, сообщается в "РИА Новости".

К тому же теперь госучреждения смогут самостоятельно получать выписки из ЗАГСа, послав туда соответствующий запрос.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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