Госдума РФ рассмотрит закон о статусе ветеранов для воевавших за ДНР и ЛНР
Российская Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий признать ветеранами участвовавших в боевых действиях на стороне республик Донбасса.
29 июня в Госдуму на рассмотрение внесён законопроект, предлагающий официальной наградить статусом ветеранов боевых действий всех, кто участвовал в военном конфликте против Украины на стороне республик Донбасса.
Отмечается, что речь идёт о россиянах и зарубежных гражданах, состоявших в Народной милиции ДНР и ЛНР с 2014 года, а также тех, кто принимает участие в конфликте с 24 февраля 2022 года.
Также в Госдуме отметили, что участники российской военной спецоперации на Украине также станут ветеранами в случае, если предлагаемый законопроект одобрят.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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