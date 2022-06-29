Госдума РФ рассмотрит закон о статусе ветеранов для воевавших за ДНР и ЛНР

Российская Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий признать ветеранами участвовавших в боевых действиях на стороне республик Донбасса.

29 июня в Госдуму на рассмотрение внесён законопроект, предлагающий официальной наградить статусом ветеранов боевых действий всех, кто участвовал в военном конфликте против Украины на стороне республик Донбасса.

Отмечается, что речь идёт о россиянах и зарубежных гражданах, состоявших в Народной милиции ДНР и ЛНР с 2014 года, а также тех, кто принимает участие в конфликте с 24 февраля 2022 года.

Также в Госдуме отметили, что участники российской военной спецоперации на Украине также станут ветеранами в случае, если предлагаемый законопроект одобрят.