Госдума РФ рассмотрит закон о статусе ветеранов для воевавших за ДНР и ЛНР

Российская Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий признать ветеранами участвовавших в боевых действиях на стороне республик Донбасса.

29 июня в Госдуму на рассмотрение внесён законопроект, предлагающий официальной наградить статусом ветеранов боевых действий всех, кто участвовал в военном конфликте против Украины на стороне республик Донбасса.

Отмечается, что речь идёт о россиянах и зарубежных гражданах, состоявших в Народной милиции ДНР и ЛНР с 2014 года, а также тех, кто принимает участие в конфликте с 24 февраля 2022 года.

Также в Госдуме отметили, что участники российской военной спецоперации на Украине также станут ветеранами в случае, если предлагаемый законопроект одобрят.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 