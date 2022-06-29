Резник отказался от звания народный артист Украины
Российский поэт-песенник Илья Резник принял решение отказаться от звания народный артист Украины. Знаменитость возмущает, что его относят к этому государству.
Российский поэт-песенник Илья Резник сообщил, что давным-давно отказался от титула Народного артиста Украины. Он уверяет, что произошло это после "фашистского переворота" и смены власти в соседнем государстве.
Илья Рахмиэлевич Резник - советский и российский поэт-песенник, народный артист России, народный артист Украины. Почётный член Российской академии художеств. Известен также как киноактёр и сценарист.
Резник вспоминает, что звание в Украине ему было присвоено экс-главой государства Виктором Януковичем после 2012 года. Тогда глава Украины присутствовал на 5-часовом концерте, приуроченном ко дню рождения поэта.
И именно законно избранный президент Украины присвоил мне на следующий год, в 2013-м, в честь моего юбилея звание народного артиста Украины.
Через некоторое время поэт просил, чтобы его объявляли без украинских регалий - он был против смены власти в соседней стране и "фашистского переворота".
Резник утверждает, что стремится убрать это звание везде, откуда способен, но "Википедия" до сей поры выдаёт относительно его персоны Народный артист Украины.
Знаменитость уверяет, что от такой Украины, в каком виде она существует сегодня, ему "точно никакого звания не нужно".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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