В России могут возродить начальную военную подготовку для старшеклассников

Депутаты Санкт-Петербурга направили предложение о возрождении института НВП в школах.

Начальная военная подготовка, которая была во времена СССР обязательным предметом в системе образования, подразумевала обучение старшеклассников военному делу.

В программе обучения школьники изучали действия при применении ОМП, проводились стрельбы из пневматики, изучалась мат часть стрелкового оружия, проводились военные сборы.

Петербургские депутаты направили Мишустину предложение возродить начальную военную подготовку в российских школах.

Учитывая обострение международной обстановки и новые угрозы России со стороны НАТО, мера по видимому будет не лишней.