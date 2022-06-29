В России могут возродить начальную военную подготовку для старшеклассников

Депутаты Санкт-Петербурга направили предложение о возрождении института НВП в школах.

Начальная военная подготовка, которая была во времена СССР обязательным предметом в системе образования, подразумевала обучение старшеклассников военному делу.

В программе обучения школьники изучали действия при применении ОМП, проводились стрельбы из пневматики, изучалась мат часть стрелкового оружия, проводились военные сборы.

Петербургские депутаты направили Мишустину предложение возродить начальную военную подготовку в российских школах.

Учитывая обострение международной обстановки и новые угрозы России со стороны НАТО, мера по видимому будет не лишней.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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