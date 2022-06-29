Лидеры G7 призывают Китай оказать давление на Россию из-за ситуации на Украине

Лидеры G7 во время саммита в Германии призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы остановить вторжение на Украину и отказаться от обширных морских претензий в Южно-Китайском море.

Представители Большой семерки жестко раскритиковали политику Пекина. В ответ Китай заявил, что санкции не помогут решить украинский кризис и, в свою очередь, высказал ряд критических замечаний в адрес США и их союзников за поставки оружия на Украину.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что в странах G7 проживает всего 10% населения мира. Они не вправе представлять мир и требовать повсеместного применения своих ценностей.

В коммюнике Большой семерки говорится о непрозрачном, искажающем рынок вмешательстве Китая. Там также выражается озабоченность по поводу ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

G7 подчеркивает, что для обширных претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких оснований.

Лидеры семи государств выразили серьезную обеспокоенность по поводу прав человека в КНР, в том числе принудительного труда в Тибете и Синьцзяне.

Они отмечают, что Китай должен выполнять свои обязательства по защите прав и свобод, в сохранении высокой степени автономии Гонконга.

Сразу после саммита G7 стартует саммит НАТО, где будут рассмотрены вопросы углубления связей между Китаем и Россией.