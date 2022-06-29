Лидеры G7 призывают Китай оказать давление на Россию из-за ситуации на Украине
Лидеры G7 во время саммита в Германии призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы остановить вторжение на Украину и отказаться от обширных морских претензий в Южно-Китайском море.
Представители Большой семерки жестко раскритиковали политику Пекина. В ответ Китай заявил, что санкции не помогут решить украинский кризис и, в свою очередь, высказал ряд критических замечаний в адрес США и их союзников за поставки оружия на Украину.
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что в странах G7 проживает всего 10% населения мира. Они не вправе представлять мир и требовать повсеместного применения своих ценностей.
В коммюнике Большой семерки говорится о непрозрачном, искажающем рынок вмешательстве Китая. Там также выражается озабоченность по поводу ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
G7 подчеркивает, что для обширных претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких оснований.
Лидеры семи государств выразили серьезную обеспокоенность по поводу прав человека в КНР, в том числе принудительного труда в Тибете и Синьцзяне.
Они отмечают, что Китай должен выполнять свои обязательства по защите прав и свобод, в сохранении высокой степени автономии Гонконга.
Сразу после саммита G7 стартует саммит НАТО, где будут рассмотрены вопросы углубления связей между Китаем и Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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