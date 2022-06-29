Литвинова рассказала о том, что ей пришлось пережить: череда предательств не сломила знаменитость
Рената Литвинова, уехавшая в Париж, не прерывает связи со своими фанатами. Она призывает поклонников общаться, размышлять на различные темы.
Российская актриса и режиссёр Рената Литвинова на протяжении нескольких месяцев проживает в Париже. Недавно известная артистка вновь пустилась в воспоминания.
Сегодня звезде экрана 55 лет. Сама актриса признаётся, что биография её - трактат о быстрой жизни. За свою жизнь знаменитость пережила многое, не обошла её и целая череда предательств.
В своем Телеграм-канале Литвинова написала следующее:
То, что случилось за мои пятьдесят, - не случалось и за 100 лет по плотности крушений, откатов, возвращений, отмен, вплоть до инквизиции, признаний, крахов, обнулений, воровства всех мастей (от материального и до бесконечности), кстати, предательств, огромного вранья величиной с мир, что урок мне тоже… Судьба догоняет в десять раз быстрее. Готовимся к новым.
Чуть раньше популярная актриса размышляла на тему грехов, назвав свой главный недостаток.
Мой грех, скорее, гневаться. Ужасные последствия. Но мои близкие вообще со мною не согласны в сравнении с их гневливостью… Сталкиваюсь чаще с завистью (не из нее ли вырастает алчность — частое ко мне проявление).
Заметим, что в России Литвинова хорошо зарабатывала. К примеру, за спектакль "Звезда вашего периода" в МХТ имени Чехова знаменитости заплатили 5 800 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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