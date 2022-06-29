Минобороны Украины обменяло 95 пленных солдат с «Азовстали» и 43 с «Азова»

Разведка Министерства обороны Украины сообщила, что порядка 144 украинских военных вернулись домой из российского плена.

29 июня пресс-служба Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины сообщила, что между Киевом и Москвой состоялся очередной успешный раунд по обмену военнопленными.

В этот раз украинская сторона сумела выменять 144 своих солдата, среди которых 95 воевали на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе. 43 из них является солдатами нацбатальона "Азов", запрещённого в России.

По данным украинского Минобороны, большинство из обменянных военнопленных имеют тяжёлые огнестрельные повреждения, многие из них пережили ампутацию конечностей.