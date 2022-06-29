Минобороны Украины обменяло 95 пленных солдат с «Азовстали» и 43 с «Азова»
Разведка Министерства обороны Украины сообщила, что порядка 144 украинских военных вернулись домой из российского плена.
29 июня пресс-служба Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины сообщила, что между Киевом и Москвой состоялся очередной успешный раунд по обмену военнопленными.
В этот раз украинская сторона сумела выменять 144 своих солдата, среди которых 95 воевали на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе. 43 из них является солдатами нацбатальона "Азов", запрещённого в России.
По данным украинского Минобороны, большинство из обменянных военнопленных имеют тяжёлые огнестрельные повреждения, многие из них пережили ампутацию конечностей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Китайский миллиардер решил переехать в другую страну из-за драконовских ограничений в Шанхае
Хуан Имэн является соучредителем успешной компании XD, которая занимается видеоиграми. В следующем году миллиардер решил уехать вместе с семьей за границу из-за жестких мер по борьбе с COVID в Китае.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ударом артиллерии под Харьковом уничтожено до 100 солдат «Кракена»
Мирошник: МИД Сирии признало независимость и суверенитет ДНР и ЛНР
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Друг Шатунова считает причиной смерти певца плохую генетику
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи