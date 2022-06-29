Мирошник: МИД Сирии признало независимость и суверенитет ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Сирии заявило о признании независимости и суверенитета республик на востоке Украины.

Российский посол ЛНР в России Родион Мирошник в пресс-релизе заявил о готовности Сирии признать независимость и суверенитет Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

По словам Мирошника в правительстве Сирии проходят процессы по подготовке официального признания независимости республик Донбасса, чего дипломат ждёт с нетерпением и восхищением.

Также Родион Мирошник рассказал в своём интервью СМИ о грядущем заключении между Сирией и республиками восточной Украины договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи».