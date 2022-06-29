Зеленский нашёл сходство между политикой НАТО и турникетами метро
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику открытых дверей Североатлантического альянса с турникетами в метро.
29 июня президент Украины Владимир Зеленский во время своего дистанционного выступления на саммите НАТО в Баварии решил высказать свои недовольства касательно политики проводимой альянсом.
По словам Зеленского политика открытых дверей Североатлантического альянса напоминает турникеты киевского метро, которые закрываются стоит только к ним приблизиться, чтобы никто не смог попасть внутрь.
Также украинский лидер Зеленский заявил о том, что как и в ситуации с турникетами метро Киева для попадания внутрь нужно заплатить, после чего решил поинтересоваться у лидеров стран-участниц НАТО недостаточно ли Украина уже заплатила.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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