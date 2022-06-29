В Госдуме ужесточили наказания за выброс мусора из транспортных средств
29 июня в Госдуме был принят закон, ужесточающий наказание за выброс мусора из транспортных средств.
Теперь штраф за выброс мусора из автомобиля для граждан составит 15 тыс рублей, для должностных лиц от 20 до 30 тыс рублей, а для юридических лиц от 30 до 50 тыс рублей.
При повторном нарушении предусмотрен удвоенный штраф и конфискация транспортного средства.
Также усилятся наказания за выброс мусора с помощью грузовиков, прицепов, тракторов.
Таким образом штраф для граждан будет составлять от 40 до 50 тыс руб, при повторном нарушении — 60-70 тыс руб, для должностных — от 60 до 80 тыс руб при повторном — 80-100 тыс руб, для юридических — от 100 до 120 тыс руб, при повторном нарушении — 150-200 тыс руб.
Опубликовано: Тарас Медведев
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