МВД ЛНР: солдаты армии Украины массово отступают из Лисичанска в Северск
Сотрудник МВД ЛНР Виталий Киселев утверждает, что за минувшую ночь большое количество украинских солдат отступило из Лисичанска.
Представитель МВД Луганской народной республики Виталий Киселев утверждает, что прошлой ночью из города Лисичанск в ЛНР вышло не менее украинских военных, которые бросили свои огневые позиции в городе и фактически отступили.
Также Киселев заявил, что помимо солдат ВСУ Лисичанск покинуло 74 иностранных наёмника, которые совместно со своими украинскими союзниками направились в Северск, где начали укреплять новые точки для ведения боевых действий.
Виталий Киселев подчёркивает, что на текущий момент в Лисичанске сконцентрировано шесть батальонных групп вооружённых сил Украины, продолжающих сопротивление.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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