Олег Дерипаска прогнозирует, что на восстановление экономки России уйдет минимум 4 года

Российская экономика оказалась намного более рыночной и способной реагировать на вызовы, отметил сегдня основатель UC Rusal Олег Дерипаска.

Бизнесмен заявил, что «не представлял себе», что экономика РФ смогла выстоять при различных негативных сценариях.

«И те успехи, которые экономика сейчас показывает, дают возможность сказать, что если государство не будет адаптироваться к этому, то Россия восстановит гораздо более диверсифицированную экономику уже через восемь-девять лет», - отметил Дерипаска.

При этом он назвал и более перспективный сценарий, при котором восстановление произойдет быстрее.

«Если государство в состоянии адаптироваться для сохранения рыночной экономики, поддержания конкурентоспособности, создания долгового рынка, то это произойдет через четыре года», — сказал он.

Основные задачи, поставленные перед промышленным комплексом РФ сейчас лежат в области замещения импорта, особенно в важных для жизнедеятельности отраслях.

Кроме того, Россия намерена развивать инфраструктурные проекты, которые помогут связать ее с новыми рынками сбыта.