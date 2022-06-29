New York Times: войска Украины стреляют по своим из-за проблем со связью

Газета New York Times сообщает об участившихся случаев дружественного огня среди представителей вооружённых сил Украины.

Американская газета New York Times взяла интервью у более чем двадцати украинских солдат, которые сообщили, что ВСУ испытывают проблемы со связью из-за работы систем радиоэлектронной борьбы ВС России.

По данным журналистов NYT, в результате работы российских комплексов РЭБ находящиеся на поле боя украинские солдаты не могут связаться с командными пунктами и союзниками, ввиду чего нередко случайно атакуют своих сослуживцев.

Также в New York Times сообщили, что связь между украинской пехотой и артиллерийскими войсками подвергается наиболее эффективным атакам, из-за чего реактивные системы залпового огня армии Украины не в состоянии оперативно оказывать помощь морпехам.