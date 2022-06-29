Наёмник из США Александр Дрюке пожалел о вступлении в ВСУ
Пленный американский наёмник Александр Дрюке сообщил, что не поехал бы на Украину, если бы СМИ США рассказывали правду.
Гражданин США Александр Дрюке, воевавший на стороне Украины, после попадания в плен дал интервью представителям российских СМИ, в котором рассказал, что совершил роковую ошибку.
Дрюке признался журналистам о том, что если бы он знал всю правду о происходящем на Украине и реальных действиях России при проведении СВО, то никогда бы не поехал воевать на стороне ВСУ.
Также Александр Дрюке обвинил американских журналистов, которые врут о событиях на Украине и очерняют РФ, по его словам именно из-за лживой пропаганды он поехал воевать против России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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