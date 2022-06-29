С 1 июля в России закроются визовые центры Бельгии

29 июня стало известно о решении бельгийских властей приостановить выдачу всех категорий виз российским гражданам с 1 июля.

На данный момент официальные причины властями Бельгии не называются.

Как сообщили в Thourdom.ru, визовые центры Бельгии вновь возобновят свою работу, когда поступит особое распоряжение от дипмиссии Бельгии в РФ.

Стоит отметить что Бельгия только недавно снова начала выдавать визы российским туристам, при этом отменив ковидные ограничения на въезд.