Пишулин: Украина и ДНР обменялись 144 военнопленными

Глава ДНР Пишулин заявил об успешном проведении обмена 144 бойцов между Киевом и Донецком.

29 июня глава Донецкой Народной Республики Дмитрий Пишулин в своём Telegram-канале поделился со своими подписчиками результатами проведённого между Киевом и Донецком пленными бойцами.

Пишулин сообщил, что 144 солдата армии Российской Федерации и ДНР были возвращены из украинского плена, в обмен на такое же количество пленённых бойцов Вооружённых сил Украины.

Примечательно, что с самого начала специальной военной операции это первый зафиксированный случай обмена военнопленными между противоборствующей Украиной и Донецкой Народной Республикой.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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