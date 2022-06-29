Пишулин: Украина и ДНР обменялись 144 военнопленными

Глава ДНР Пишулин заявил об успешном проведении обмена 144 бойцов между Киевом и Донецком.

29 июня глава Донецкой Народной Республики Дмитрий Пишулин в своём Telegram-канале поделился со своими подписчиками результатами проведённого между Киевом и Донецком пленными бойцами.

Пишулин сообщил, что 144 солдата армии Российской Федерации и ДНР были возвращены из украинского плена, в обмен на такое же количество пленённых бойцов Вооружённых сил Украины.

Примечательно, что с самого начала специальной военной операции это первый зафиксированный случай обмена военнопленными между противоборствующей Украиной и Донецкой Народной Республикой.