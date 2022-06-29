В Киевской области после попадания грозы взорвался мост через Ирпень, был заминирован ВСУ

Гроза привела к детонации зарядов заложенных ВСУ на случай очередного нового наступления на столицу Украины.

«В результате попадания молнии в мост через реку Ирпень у Демидова в Киевской области произошла детонация зарядов, которые были заложены под мост на случай его подрыва.. есть погибшие и раненые», - сообщают военкоры в Телеграм.

Сплошное минирование, которое применяют ВСУ в ряде регионов, в том числе во время отступления на Донбассе проходят без соблюдения правил.

Отмечается, что используются мины самого разного назначения и срока годности в том числе времен СССР, при создании минных заграждений часто не составляется карта минных полей.