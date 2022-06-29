В Киевской области после попадания грозы взорвался мост через Ирпень, был заминирован ВСУ
Гроза привела к детонации зарядов заложенных ВСУ на случай очередного нового наступления на столицу Украины.
«В результате попадания молнии в мост через реку Ирпень у Демидова в Киевской области произошла детонация зарядов, которые были заложены под мост на случай его подрыва.. есть погибшие и раненые», - сообщают военкоры в Телеграм.
Сплошное минирование, которое применяют ВСУ в ряде регионов, в том числе во время отступления на Донбассе проходят без соблюдения правил.
Отмечается, что используются мины самого разного назначения и срока годности в том числе времен СССР, при создании минных заграждений часто не составляется карта минных полей.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Грецкие орехи, миндаль, сгоревший стейк - чем пахнет космос по мнению космонавтов
Что общего между грецкими орехами, тормозными колодками и подгоревшим стейком? По словам астронавтов, все они пахнут космосом. Хотя каждый астронавт пахнет чем-то немного по-своему, все они согласны с тем, что "космос воняет".Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
XakNet объявила ультиматум олигарху Ахметову, если не выполнит, отключат свет
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
Лавров рассказал о судьбе и перспективах Little Big в США
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского