Названа причина смерти одного из основателей легендарной Depeche Mode
Коллеги одного из основателей культовой группы Depeche Mode Энди Флетчера рассказали о причине смерти музыканта.
Мартин Гор и Дэйв Гаан рассказали в Instagram, что клавишник Энди Флетчер умер из-за расслоения аорты. Это произошло в его собственном доме.
Музыканты отметили большое количество любви к Энди, которую его поклонники проявили за последние недели. Они написали, что это просто невероятно – видеть, как много Флетчер значил для людей.
Гор и Гаан говорят, что эти несколько недель были для них очень грустными. Но им помогла любовь и поддержка поклонников. Они уверены, что Энди тоже ее чувствует.
Товарищи Флетчера по группе отмечают, что получили разрешение от семьи музыканта рассказать подробности о его смерти.
Они пояснили, что получили результаты от судмедэкспертов, которые указывают на расслоение аорты как на причину смерти.
Музыканты говорят, что Флетчер умер недопустимо рано, но это произошло естественным путем и без длительных страданий.
Энди Флетчеру было 60 лет. В таком же возрасте сейчас находятся Гаан и Гор. Они сообщили, что ранее прошла красивая поминальная служба, наполненная прекрасными воспоминаниями.
На службе были его друзья и семья, ближайшие родственники и многие люди, которые участвовали в жизни Флетчера и хотели проводить его.
Опубликовано: Светлана Репина
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