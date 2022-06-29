Лавров рассказал о судьбе и перспективах Little Big в США

Музыкальный продюсер Сергей Лавров поделился своими соображениями по поводу дальнейшей судьбы известного музыкального коллектива "Little Big" в Америке.

Продюсер Сергей Лавров решил оценить шансы на успех известной российской панк-поп-рейв-группы "Little Big" после того, как все её участники прибыли в США. Эксперт пояснил, по какой причине коллектив принял решение перебраться за рубеж.

Лавров рассказал, что "Little Big" по гастролям ездили мало, зарабатывая в большинстве за счет монетизации просмотров на Ютубе. Понятно, что в Российской Федерации получать доход таким образом теперь не представляется возможным.

Сейчас они переехали в США, начнут производство клипов. Здесь они вновь сделают монетизацию, чтобы аудитория была не только российская, и будут зарабатывать в мировом пространстве на YouTube.

Эксперт окрестил членов бэнда "мастерами хайпа", а переезду дал оценку как "хороший ход конем".

Продюсер уверен, что у коллектива присутствуют все шансы обрести поклонников среди англоговорящего населения планеты, используя полюбившийся ресурс (YouTube).

Напомним, что Little Big сами сообщили, что покинули страну. На официальном сайте коллектива есть информация, что группа сейчас находится в полном составе в Лос-Анджелесе.

Перед тем как покинуть Россию, эпатажные музыканты выпустили антивоенную композицию и клип на неё.