XakNet объявила ультиматум олигарху Ахметову, если не выполнит, отключат свет
Группировка добровольцев XakNet взломала базу энергокомпании Украины ДТЕК, сообщает ТК Mash.
Как извсетно ДТЕК – это актив украинского олигарха Рината Ахметова.
Хакеры предъявили ему ультиматум. Миллиардеру необходимо выпустить пресс-релиз, где будут звучать лозунги « Слава России» и «Ахмат — сила!».
Если в течение недели это условие не будет выполнено, в чем мало кто сомневается, «ключи и пароли уйдут в открытый доступ», предупредили в XakNet.
Хакеры отметили, что не нарушали процессы, а лишь взломали базу и забрали ключи.
Если ключи будут выложены в свободный доступ, каждый кто желает, сможет отключить свет в любом украинском городе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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