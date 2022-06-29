XakNet объявила ультиматум олигарху Ахметову, если не выполнит, отключат свет

Группировка добровольцев XakNet взломала базу энергокомпании Украины ДТЕК, сообщает ТК Mash.

Как извсетно ДТЕК – это актив украинского олигарха Рината Ахметова.

Хакеры предъявили ему ультиматум. Миллиардеру необходимо выпустить пресс-релиз, где будут звучать лозунги « Слава России» и «Ахмат — сила!».

Если в течение недели это условие не будет выполнено, в чем мало кто сомневается, «ключи и пароли уйдут в открытый доступ», предупредили в XakNet.

Хакеры отметили, что не нарушали процессы, а лишь взломали базу и забрали ключи.

Если ключи будут выложены в свободный доступ, каждый кто желает, сможет отключить свет в любом украинском городе.