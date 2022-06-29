Рубальская чувствует себя виноватой из-за видео с изгнанием Аллегровой , которое выложила в сети

Известная российская поэтесса Лариса Рубальская, автор хитов многих российских исполнителей, для Ирины Аллегровой в том числе, объяснила ситуацию с "изгнанием певицы со сцены.

Поэтесса Лариса Рубальская оправдалась за ролик, выложенный ею в соцсети, где известная российская исполнительница Ирина Аллегрова с позором покидает сцену в Рыбинске после того, как отказалась исполнять свои старые песни. Поэтессу обвиняют в том, что та распространила это скандальное видео.

Рубальская утверждает, что видео «изгнания» знаменитости со сцены было сделано не сейчас. Ролик попал к Рубальской благодаря её фанатам в соцсетях.

Мне прислали из TikTok, я выложила. Это старое видео. Сейчас удалю.

Ирина Аллегрова не осталась в стороне, успев высказаться по поводу провокационной записи. По словам известной певицы, она не организовывала концерты ещё с 2020 года, когда бушевала пандемия коронавируса

Также звезда сцены уверяет, что не помнит такого случая, чтобы зрители ушли недовольными с её выступления и тем более не давали закончить певице концертную программу.

Напомним, что на днях в сети появилось видео, где Аллегрову выгоняют со сцены зрители в Рыбинске. Причиной такого поведения публики якобы послужило нежелание певицы исполнять давно полюбившиеся россиянам композиции ("Угонщица", "Императрица" и так далее).

Якобы Аллегрова выбрала для выступления новые песни, которые пришлись не по душе слушателям. Поэтому певицу и прогнали со сцены, не дав закончить концерт.

В своих соцсетях Лариса Рубальская прокомментировала видео.

Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи!

Напомним, что Рубальская написала слова для таких композиций певицы, как "Транзитный пассажир", "Угонщица", "Ключи".