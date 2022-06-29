Двухместный элетросамолет «Elektra Trainer» с запасом хода в 300 км совершил первый полет
Двухместный электрический самолет баварского производителя впервые вылетел из аэропорта Меммингена (ФРГ) в среду днем.
Производитель Elektra Solar намерен предложить машину спортивным пилотам и летным инструкторам в качестве альтернативы самолетам с двигателями внутреннего сгорания.
«Примерно через десять лет уже будут электрические самолеты вместимостью до десяти человек и для маршрутов протяженностью более 500 километров», рассказал основатель компании Калин Гологан перед первым полетом в аэропорту Альгой.
Его машина «Elektra Trainer» имеет максимальную дальность полета 300 километров и может находиться в воздухе около двух с половиной часов. Размах крыла почти 15 метров, максимальный вес с экипажем 600 килограммов.
Производители по всему миру работают над электрическими самолетами. Среди них словенская компания Pipistrel. Небольшой самолет этого производителя, летом 2020 года вылетел из Швейцарии на остров Нордерней в Северном море, совершив несколько промежуточных посадок.
Опубликовано: Тарас Медведев
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