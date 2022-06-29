Кто в России зарабатывает больше окончивший магистратуру или «обычный» выпускник университета со степенью бакалавра

Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), окончившие магистратуру зарабатывают больше «обычных» выпускников университетов, которые по окончанию получили степень бакалавра.

Если верить исследованию ВШЭ, то разница «в цене» специалистов довольно большая — магистры зарабатывают на 20-40% больше бакалавров. Кроме того, около 40% выпускников со степенью магистра меняют регион проживания после выпуска из вашего учебного заведения. Самый высокий спрос на магистров из IT-сферы.

Тем не менее, IT — не одна высокооплачиваемая сфера для выпускников вузов в России.

Так, довольно большие заработные платы в сфере добычи полезных ископаемых, информации и связи, финансов и страховании. Примечательно, что во всех этих сферах магистров оценивают на большую заработную плату, чем бакалавров.

Однако есть и обратная сторона медали. Так, с 2018 по 2021 годы в рамках исследования ВШЭ, выпускники со степенью бакалавра, в 69% случаев в принципе имеют работу, в то время как магистры — в 53%.

Другими словами, либо магистры не всегда идут по своей специальности, либо спрос гораздо ниже предложений на рынке (данные обезличенные, поэтому невозможно провести анализ компаний, предложений и конкретных респондентов).

Тем не менее, для российского рынка степень магистра все-таки имеет довольно большое значение в определенных направлениях.

Например, выпускников вузов со степенью бакалавра практически не берут в сферы экономики и управления, а если и берут, то разница с зарплатами магистров колоссальная — от 36% до 67% соответственно.