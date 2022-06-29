Орбакайте исполнит роль в новом сезоне рейтингового сериала "Тест на беременность"
Кристина Орбакайте появится в 4-ом сезоне рейтингового сериала "Тест на беременность". Она рассказала о своей героине.
Певица и актриса Кристина Орбакайте сыграет роль в 4-ом сезоне рейтинговой медицинской мелодрамы "Тест на беременность", которая повествует о рабочих буднях работников перинатального центра.
Производством проекта занята компания "Всемирные русские студии" и KION.
Кристина Орбакайте рассказала, что думает о своём персонаже:
Моя героиня, Нина Артамонова, в четвертом сезоне "Теста на беременность" появляется немного в другом образе. Она уже не занимает такой высокий пост, ее жизнь очень изменилась. Нина пытается начать все с чистого листа, но встречается с проблемами и в личной жизни, и в профессиональной среде. Тем не менее Артамонова решается вернуться в родную клинику, даже на позицию рядового врача.
В 4-ой части многосерийной мелодрамы акушеру-гинекологу Наталье Бахметьевой (её роль сыграла известная актриса Светлана Иванова) легко не придётся, ей нужно будет выбрать между работой, помощью людям и личными взаимоотношениями.
Бахметьевой встретится Валентин (Евгений Пронин), и она поверит, что наконец может быть счастлива в личной жизни. Кроме того, в сериале играют Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Стелла Ильницки, Анна Каменкова, Сергей Мигицко, Анна Пескова, Инна Степанова и другие не менее известные актеры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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