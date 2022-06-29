Компания, которая хотела купить Truth Social Трампа, получила повестку в суд

Компания SPAC, которая пытается приобрести Truth Social ДональдаТрампа, вызвана в суд. Digital World Acquisition Corp предупреждает, что слияние с Trump Media and Technology Group может не состояться.

Член совета директоров Digital World Acquisition Corp получил повестку в суд от большого жюри. В компании отмечают, что в повестке содержатся те же вопросы, которые ранее задавала SEC.

Федеральные прокуроры могут рассмотреть возможность уголовного расследования сделки. У Digital World есть и другие проблемы.

Например, в мае компания предупредила, что TMTG может оказаться под угрозой банкротства. Это связано с несколькими неудачными предприятиями Трампа, в том числе казино Trump Taj Mahal и водкой Trump.

Соцсеть Truth Social похожа на Твиттер. В последнее время бывший президент достаточно часто пользуется приложением.

Ранее аккаунт Дональда Трампа был заблокирован. Это произошло в январе 2021 года после того, как он опубликовал в твите обращение к участникам беспорядков у Капитолия.

Трамп сказал им, что они особенные, предложил идти домой и в очередной раз заявил, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы.