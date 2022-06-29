Россия ужесточает закон об иностранных агентах

Россия значительно ужесточает свой закон об «иностранных агентах», который уже неоднократно подвергался критике.

В будущем любая организация или физическое лицо, пользующееся поддержкой из-за рубежа или находящееся под любой формой «иностранного влияния», может быть объявлено «иностранным агентом».

Госдума приняла в среду за соответствующий закон, который должен вступить в силу в начале декабря. До сих пор российское законодательство предусматривало, что, например, неправительственные организации могут быть объявлены «иностранными агентами» только в том случае, если они финансируются за счет средств из-за рубежа.

Уже несколько недель критики предупреждают об ужесточении правовой ситуации. Они опасаются еще более политически мотивированных действий российской судебной власти против представителей оппозиции и тех, кто думает иначе, потому что новый закон сформулирован так расплывчато.

«Теперь действительно каждого можно объявить «иностранным агентом», — раскритиковал критически настроенный по отношению к Кремлю новостной портал Meduza, который сам уже несколько месяцев числится в соответствующем реестре Минюста России.

Отнесение к категории «иностранных агентов» связано с множеством формальных требований, которые трудновыполнимы с точки зрения пострадавших. Кроме того, независимые СМИ, например, жалуются, что важные партнеры по рекламе больше не могут финансировать издания. Новый закон также запрещает лицам, включенным в список «иностранных агентов», преподавать в российских школах.