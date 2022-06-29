Пушилин заявил об обмене военнопленными между ДНР и Украиной в формате 144 на 144

Денис Пушилин сообщает, что Украина и ДНР впервые обменялись военнопленными с начала российской спецоперации.

29 июня глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина и ДНР впервые обменялись военнопленными в формате 144 на 144. Данный факт обмена является первым подтверждённым контактом между Донецком и Киевом с не только с начала российской спецоперации, но и с 2014 года.

Украинская сторона утверждает, что большинство освобождённых солдат ВСУ, выменянных у ДНР, воевали на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Также сообщается, что 43 из освобождённых украинских солдат являются членами полка "Азов", деятельность которого хотят запретить в России на законодательном уровне.