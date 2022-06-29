Пушилин заявил об обмене военнопленными между ДНР и Украиной в формате 144 на 144
Денис Пушилин сообщает, что Украина и ДНР впервые обменялись военнопленными с начала российской спецоперации.
29 июня глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина и ДНР впервые обменялись военнопленными в формате 144 на 144. Данный факт обмена является первым подтверждённым контактом между Донецком и Киевом с не только с начала российской спецоперации, но и с 2014 года.
Украинская сторона утверждает, что большинство освобождённых солдат ВСУ, выменянных у ДНР, воевали на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Также сообщается, что 43 из освобождённых украинских солдат являются членами полка "Азов", деятельность которого хотят запретить в России на законодательном уровне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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