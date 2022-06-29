Британский премьер Борис Джонсон употребил фашистский термин
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о «европейском политическом сообществе» до границ Римской империи.
При этом Джонсон употребил термин, который использовался в том числе фашистским режимом Бенито Муссолини. Премьер отметил, что в «европейском сообществе должна быть Турция и Магриб».
Дословно политик сказал: «мы должны воссоздать Mare Nostrum Римской империи». Как раз термин Mare Nostrum, которым обозначался средиземноморский регион и употреблялся в период фашистской диктатуры в Италии.
Понятие Mare Nostrum было возрождено националистами в Италии в 1861 году. Они считали, что Италия — государство-правопреемник великой Римской империи со всеми вытекающими: страна должна была стремиться управлять экс-римскими территориями в Средиземноморье.
Позже Mare Nostrum как термин начал использоваться Бенито Муссолини в пропагандистских целях по аналогии с понятием «жизненного пространства» Адольфа Гитлера в Германии 1930-х годов.
Опубликовано: Иван Перов
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