Британский премьер Борис Джонсон употребил фашистский термин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о «европейском политическом сообществе» до границ Римской империи.

При этом Джонсон употребил термин, который использовался в том числе фашистским режимом Бенито Муссолини. Премьер отметил, что в «европейском сообществе должна быть Турция и Магриб».

Дословно политик сказал: «мы должны воссоздать Mare Nostrum Римской империи». Как раз термин Mare Nostrum, которым обозначался средиземноморский регион и употреблялся в период фашистской диктатуры в Италии.

Понятие Mare Nostrum было возрождено националистами в Италии в 1861 году. Они считали, что Италия — государство-правопреемник великой Римской империи со всеми вытекающими: страна должна была стремиться управлять экс-римскими территориями в Средиземноморье.

Позже Mare Nostrum как термин начал использоваться Бенито Муссолини в пропагандистских целях по аналогии с понятием «жизненного пространства» Адольфа Гитлера в Германии 1930-х годов.