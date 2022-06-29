Бузова Заворотнюк, Алибасов находятся в базе должников
Оказалось, что многие знаменитости РФ числятся в базе должников у судебных приставов. Здесь присутствуют такие известные личности, как Ольга Бузова, Анастасия Заворотнюк, Бари Алибасов, Кристина Асмус и другие.
Оказывается успешная ведущая, певица и актриса Ольга Бузова находится в базе должников ФРС. Долг знаменитости составляет 72 000 российских рублей. Не уплачены налоги с доходов звезды экрана как индивидуального предпринимателя.
Просрочка по платежам на сумму 47 000 рублей числится за известной в России актрисой Кристиной Асмус.
В этой базе есть и Анжелика Варум, которая должна государству 21 000 рублей. Бари Алибасова задолжал 99 000, а исполнительница Анжелика Агурбаш "обскакала" всех в этом вопросе, так как её долг составил 188 000 рублей.
В "черном списке" судебных приставов присутствует и имя онкобольной Анастасии Заворотнюк. Актриса должна налоговой 136 000 рублей, из которых 41 000 уже передана на взыскание судебным приставам.
Нахождение в базе должников означает, что приставы вправе списать средства с карт или арестовать имущество в счёт уплаты долга.
В тоже время группа депутатов Госдумы инициировала законопроект, по которому коллекторы, которые угрожают жизни и здоровью жителей России могут сесть в тюрьму сроком до 10 лет.
Уголовная ответственность предусматриваться как за угрозы, так и за применение насильственных действий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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