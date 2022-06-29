Минобороны РФ: ВСУ применят тактику выжженной земли в Авдеевке

Минобороны России утверждает, что украинские солдаты намерены применить тактику выжженной земли в населённом пункте Авдеевка Донецкой области.

29 июня пресс-служба Министерства обороны сообщила, что российская разведка в ходе спецоперации на Украине перехватила переговоры украинских военных, участвующих в боевых действиях на территории ДНР.

Из перехваченных переговоров следует, что Генштаб ВСУ отдал приказ солдатам полностью уничтожив Авдеевку, используя тактику выжженной земли времён нацистской Германии.

При этом в российском Минобороны подчеркнули, что украинское военное командование дало директиву не щадить мирное население, не желающее эвакуироваться с территории Авдеевки.