Минобороны РФ: ВСУ применят тактику выжженной земли в Авдеевке

Минобороны России утверждает, что украинские солдаты намерены применить тактику выжженной земли в населённом пункте Авдеевка Донецкой области.

29 июня пресс-служба Министерства обороны сообщила, что российская разведка в ходе спецоперации на Украине перехватила переговоры украинских военных, участвующих в боевых действиях на территории ДНР.

Из перехваченных переговоров следует, что Генштаб ВСУ отдал приказ солдатам полностью уничтожив Авдеевку, используя тактику выжженной земли времён нацистской Германии.

При этом в российском Минобороны подчеркнули, что украинское военное командование дало директиву не щадить мирное население, не желающее эвакуироваться с территории Авдеевки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 