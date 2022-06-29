Панин раскритиковал Боярского за его молчание на фоне спецоперации

Актёр Алексей Панин, пребывающий в Испании сейчас подверг критике таких актёров, как Михаил Боярский, Андрей Федорцов, Алексей Нилов за их молчание на фоне спецоперации В Украине.

Актёр Алексей Панин позволил себе нелестные высказывания в адрес своих коллег из Питера, которые приняли решение не высказывать своё отношение к проводимой спецоперации России в Украине.

Жёсткой критике подвергся и известный советский и российский актёр Михаил Боярский, которого актёр окрестил "конченым человеком". Озвучил мысли по поводу Панин в своем Телеграм-канале.

Где питерцы? Андрей Федорцов, Алексей Нилов. Я понимаю, что Михаил Боярский - это конченый человек, прости господи, но вы, ребята, - как вы с этим живете?

Обратился скандальный актёр и к иным деятелям искусства, которые не пожелали громко заявить о своей позиции относительно происходящего. Панин поражён, что такие "чувствительные и тонкие" натуры не сделали этого в первых рядах.

Вы, наверное, считаете, что ваш голос ничего не изменит. Я не могу понять, как вы с этим живете. Вы всегда считали себя самыми чувствительными, тонкими, особенными. Как вы живете с этим? Как вы просыпаетесь? Как вы смотритесь в зеркало?

Ранее сообщалось, что Алексей Панин встал на защиту Лии Ахеджаковой, когда журналист Михаил Шахназаров назвал известную актрису "эпизодницей".