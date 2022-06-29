Задержанный в Иране американец просит Байдена заключить сделку с Тегераном

Американский гражданин, находящийся в заключении в Иране почти семь лет попросил Джо Байдена заключить соглашение об обмене пленными с Тегераном.

Как сообщаетв New York Times, Сиамак Намази «умоляет президента США поставить жизни невинных американцев выше американской политики и принять жесткие решения, необходимые для их немедленного освобождения».

Заключенный в иранской тюрьме Эвин на севере Тегерана американец, вынужден нарушить молчание, потому, что «подход правительства Байдена к спасению американцев, терпящих бедствие в Иране, потерпел крах». Сиамак Намази отмечает, что если «президент Байден не вмешается немедленно», узники скорее всего так и пропадут в неволе.

50-летний ирано-американский бизнесмен был арестован в октябре 2015 года. Его отец Мохаммад Бакер Намази был арестован четыре месяца спустя, когда он отправился в Иран, чтобы добиться своего освобождения. Оба были приговорены к десяти годам лишения свободы в октябре 2016 года за шпионаж. 85-летний отец был освобожден в 2020 году, но не может покинуть Иран.

По его словам, надежды Сиамака Намази на освобождение возродились в 2021 году, когда между Вашингтоном и Тегераном возобновились непрямые переговоры, направленные на возобновление ядерной сделки с Ираном. Официальные лица США тогда указали, что дела задержанных американцев были связаны с этими переговорами.

«Это был правильный подход, но отказываться от возможности освободить нас из-за того, что переговоры заблокированы, нельзя», — объясняет Сиамак Намази.

Двумя другими гражданами США, заключенными в тюрьму в Иране, являются Эмад Шарки, инвестор, приговоренный к десяти годам тюремного заключения за шпионаж, и Морад Тахбаз, который также имеет британское гражданство.

По сообщениям иранских СМИ, в настоящее время ведутся переговоры по соглашению об освобождении американских заключенных в обмен на снятие санкций Южной Кореей, и передаче Ирану семи миллиардов долларов, замороженных по требованию Вашингтона.