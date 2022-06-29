Дачники рассказали, как необходимо подкармливать черешни для богатого урожая

Цветение черешни – время не только любоваться, но и потрудиться для будущего урожая.

Весной:

Ранней весной вишня и черешня выходят из состояния покоя. Начинается активный рост и наращивание зеленой массы. Процессы, которые необходимо стимулировать, чтобы получить обильно цветение, а затем богатый урожай.

До появления почек растения опрыскивают 3 % бордоской жидкостью. Мероприятие поможет защитить их от грибковых заболеваний, насытить медью.

Готовят раствор:

вода — 10 л;

медный купорос — 300 г;

негашеная известь — 300 г.

Компоненты смешивают и проводят внекорневую подкормку.

Дальнейшая схема внесения удобрений зависит от возраста деревьев.

Саженцы, которым от 2 до 4 лет, обрабатывают до начала цветения:

Опрыскивают мочевиной: 25 г на 10 л воды.

Осуществляют внекорневую подкормку: 15 г аммиачной селитры разводят в 10 л воды. Указанный объем используют на 1 м 2 приствольного круга.

Деревья старше 4 лет обрабатывают:

До цветения: внекорневая подкормка мочевиной из расчета 25 г на 10 л воды. Корневая аммиачной селитрой — 15 г на 1 ведро воды, вносят в приствольный круг.

В период цветения: корневая подкормка раствором, приготовленным из 5 л коровяка, 10 стаканов золы, разведенных в 50 л воды. На одно дерево до 7 лет используют 1 ведро. Для саженцев от 7 лет — 3 ведра.

Спустя 14 дней вносят фосфорно-калийные составы: в 10 л воды разводят 1,5 ст. ложки сульфата калия, 1 стакан суперфосфата. Готовый раствор вносят в приствольный круг из расчета 1 ведро удобрения на 1 м 2 .

Перед наступлением периода плодоношения косточковые деревья обрабатывают янтарной кислотой. Процедура позволяет улучшить вкусовые качества будущего урожая.

Используют:

вода — 10 л;

янтарная кислота — 0,3 г.

Прибегают к следующим действиям:

Подкормки совмещают с поливами. Процедура позволяет улучшить усвоение питательных веществ корневой системой.

Следят за кислотностью почвы. Если показатель выше нормы, дополнительно вносят доломитовую муку или древесную золу. Если ниже — лимонную кислоту, щавелевую или яблочную.

Для улучшения опыления проводят опрыскивание медом.

Летом:

В самом начале летнего сезона вносят аммофоску или азофоску 30 г, дополняя 1 стаканом древесной золы. Компоненты разводят в 10 л воды. Процедура позволит восполнить дефицит калия, магния и цинка. При необходимости ее повторяют.

Молодым деревьям в возрасте от 2 до 4 лет летом удобрения не вносят.

Со взрослым саженцами от 4 лет поступают таким образом:

Первые числа июня. Вносят азофоску, аммофоску или нитроаммофоску. В 10 л воды разводят 10 г выбранного компонента.

Конец лета. Внекорневым способом вносят суперфосфат — 30 г на 1 ведро воды. И 2 стакана древесной золы на 10 л воды.

В конце августа у вишни и черешни закладываются почки на будущий год. Поэтому последняя подкормка особенно важна. Ее рекомендуют совмещать с обильным поливом.

Осенью:

Удобрения, внесенные в это время, восстанавливают плодородие земли. А также дают плодовым деревьям достаточный запас питательных веществ, чтобы успешно пережить холода и обильно плодоносить в будущий период.

Осенью используют сильные препараты, совмещая подкормку с обрезкой.

Молодые саженцы в возрасте от 2 до 4 лет подкармливают:

Сернокислым калием (25 г) и суперфосфатом (55 г), разведенными в 1 ведре воды. Готовый состав подходит для 1 м 2 .

Приствольный круг перекапывают на штык лопаты, добавляя 4 кг перегноя или компоста.

Для деревьев от 4 до 7 лет осуществляют:

Корневую подкормку суперфосфатом (350 г) или двойным суперфосфатом (155 г).

Вносят 100 г хлористого калия, 120 г сернокислого калия или 1 стакан древесной золы. Разводя выбранное вещество в 10 л воды.

После первых заморозков проводят опрыскивание мочевиной из расчета 25 г на 10 л воды.

Вишне и черешне, которые старше 7 лет, потребуется:

Корневая подкормка органическими веществами. Используют 50 кг перегноя или компоста. Осуществляют 1 раз в 3 года.

Вносят двойной суперфосфат 250 г или простой суперфосфат 450 г.

Хлористый калий — 200 г.

После первых морозов также опрыскивают мочевиной.

Придерживаясь указанных схем подкормок, добиваются крепких, здоровых деревьев, которые быстро пробуждаются весной, обильно цветут и дают хороший урожай. Обладают высокой устойчивостью к большинству заболеваний и насекомым-вредителям.