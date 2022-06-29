Зеленский: Украина разрывает отношения с Сирией после признания ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский утверждает, что Киев принял решение разорвать все отношения с Сирией.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина наложит все отношения с Сирией и наложит на неё санкции, которые будут анонсированы администрацией Киева в ближайшее время.

По словам Зеленского, причиной для денонсации дипломатических отношений между Украиной и Сирией является тот факт, что сирийский МИД признал независимость республик Донбасса.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что признание Сирией ЛНР открывает для Луганска новые экономические пути для сбыта и покупки товаров.