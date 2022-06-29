Агрономы назвали главные ошибки во время прищипывания огурцов

Современные огородники выращивают огурцы вертикально, подвязывая их к специальным конструкциям. Такой способ предусматривает прищипывание, которое выполняется по определенным правилам.

Одна из самых частых ошибок – это удаление побегов перед поливом или сразу после него. Пока влага активно циркулирует по растению, оно выделяет капли, которые мешают заживлению.

Из-за этого место среза начинает гнить. Такие действия также способствуют распространению грибковых заболеваний.

Нельзя прищипывать огурцы руками. Так на кустах образуются рваные ранки, которые долго не затягиваются. Побеги нужно срезать ножницами или секатором.

Боковые побеги нельзя прищипывать сразу после их появления, иначе практически сразу появятся новые ростки. Они должны вырасти хотя бы на 10 см.

Прищипывать огурцы необходимо так, чтобы на месте побега оставался пенек длиной в несколько сантиметров.

Даже если с одного куста нужно удалить достаточно много побегов, не стоит делать это за один раз.

В такой ситуации прищипывание проводят в несколько подходов, чтобы уменьшить стресс для растения. За одну процедуру не стоит срезать больше пяти побегов с куста.