Дачники рассказали, как правильно обрезать садовую черешню

Черешня - красивое дерево с вкусными и полезными плодами. Но и хлопот с ней немало. В уходе с южной неженкой надо быть внимательным.

В зависимости от целей, в обязательном порядке следует проводить следующие виды обрезки плодового дерева:

Формирующая — необходима дереву на протяжении первых нескольких лет после посадки. В результате формирующей обрезки можно сформировать крону желаемой формы. Лучшее время для выполнения процедуры — начало весны.

Омолаживающая обрезка, позволяющая заменить старые ветви, которые больше не плодоносят, новыми и сильными. Процедура благотворно влияет на возобновление обильного плодоношения. Омолаживающую обрезку старой черешни также нужно выполнять весной.

Санитарная обрезка. Из названия понятно, что процедура призвана избавить дерево от всех сухих и деформированных ветвей, а также побегов с признаками поражения заболеваниями. Выполнять санитарную обрезку можно как весной, так и в осенний период.

Можно ли выполнять обрезку летом?

Черешня благоприятно переносит летнюю обрезку. Можно удалять неправильно растущие зеленые побеги, которые способствуют загущению кроны и провоцируют дефицит освещения. Также летняя обрезка — хороший шанс исправить недочеты обрезки, выполненной весной.

Летняя обрезка должна состоять из двух последовательных шагов:

На начальном этапе стоит тщательно проредить крону. К работам можно приступать как только распустятся листья. К этому времени будет хорошо видно побеги, которые не смогли благополучно пережить зимовку и вымерзли.

Такие ветви стоит обязательно удалить. Если на каких-то побегах вы заметили следы поражения заболеваниями грибковой природы, такие ветви нужно обрезать и сжечь за пределами участка. Не забывайте дезинфицировать и места срезов. Я использую для этих целей рабочий раствор на основе медного купороса.

Второй раз обрезку стоит провести после сбора урожая.

Как выбрать оптимальное время для весенней обрезки?

Если вы запланировали весеннюю обрезку черешни, обязательно ориентируйтесь на климатические особенности своего региона. Во время проведения обрезки черешня должна быть в состоянии покоя. Это позволяет минимизировать стресс для растения.

К обрезке можно приступать, как только среднесуточная температура твердо установится на отметке выше нуля. Однако почки в это время еще не должны набухнуть.

В условиях теплого южного климата весеннюю обрезку черешни можно выполнить уже в марте. В регионах с более холодным климатом стоит отложить мероприятие до апреля.

Никогда не обрезайте черешню когда она цветет. В этом случае вы не получите никакого эффекта, кроме негативного.

Придерживайтесь вышеперечисленных рекомендаций. и ваши плодовые деревья отблагодарят здоровьем и обильным плодоношением.