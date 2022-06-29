Опытные дачники рассказали, как получить огромный урожай кабачков

Кабачок – одно из самых неприхотливых огородных растений. Но и с ними бывают проблемы, например, загнивание завязей и чрезмерное образование зеленой массы.

Для получения обильного урожая кабачков не потребуются значительные усилия, если правильно подобрать место посадки. Лучше всего они растут на рыхлой почве в хорошо освещенных местах на расстоянии около метра друг от друга.

Если листьев много, а завязей мало, это называется жированием. Достаточно удалить лишние листья так, чтобы в центр куста хорошо проникало солнце. Под кустом грунт желательно мульчировать, нижние листья удалить.

Для повышения урожайности кабачков первые 2-3 завязи нужно оборвать. Это ускорит образование новых завязей, поскольку растение не тратит силы на рост плодов и их развитие.

Поливать кабачки нужно мягкой водой по мере подсыхания грунта. На нем не должна образовываться корка. В засушливую погоду полив требуется чаще.

За 10 дней нужно прекратить поливать растения, чтобы они не гнили и лучше хранились. При выращивании в теплице обязательно требуется проветривание.

В качестве подкормки для кабачков используется смесь суперфосфата и мочевины с водой. Ее вносят под корни растений через 10 дней после появления первых всходов и еще через неделю.

Если соблюдать все эти условия, первые плоды появятся примерно через 35 дней после посадки кабачков в открытый грунт.