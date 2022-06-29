Дачники рассказали, когда и как необходимо подкармливать туи

Данные рекомендации подходят для совсем молоденьких, только посаженных туй и для туй, которые не очень набирают рост и капризничают.

Туи лучше сажать в полутень, особенно молоденькие страдают от полуденного солнца. Хотя рекомендация у всех туй - солнечные места, в основном.

Лучшие подкормки для туи:

Туи хорошо отзываются на подкормки как органикой, так и минеральными удобрениями.

Из минеральных удобрений для весенних подкормок стоит выбирать составы с высоким содержанием калия, магния и фосфора. В отличие от лиственных культур, туи не так нуждаются в азоте в начале весны. Кроме того, хвойные культуры способны отлично усваивать азот из воздуха.

Даже если вы решили немного подкормить свои туи азотсодержащими составами, к началу лета от таких удобрений стоит отказаться.

Органику для весенней подкормки предпочтительно применять в сухом виде. Я для таких целей использую перегной или компост, заделывая удобрение на небольшую глубину в границах приствольных кругов.

Никогда не вносите органику в свежем виде, потому как это может нанести большой вред корневой системе.

Для весенних подкормок можно также использовать комплексные удобрения. Такие средства можно найти на полке любого садового центра. Из готовых препаратов я бы порекомендовал обратить внимание на «зеленую иглу», «акварин» или «фертика-люкс».

Комплексные удобрения имеют насыщенный состав, благодаря чему их достаточно применять раз в три года.

Выбираем удобрение в зависимости от цели:

Подкормка для роста спустя пару лет после посадки. Если вы заделывали достаточно удобрений в посадочную яму, то как раз в течение первых двух лет растение не будет нуждаться в дополнительном питании.

Со временем полезные элементы усваиваются культурой, а другая их часть вымывается из грунта. Восстановить состояние грунта можно при помощи заделывания перегноя в приствольные круги.

Подкормка для восстановления после зимовки. На первом году жизни молодые туи могут испытывать проблемы с укоренением. Чтобы помочь корневой системе, можно применить один из множества стимуляторов корнеобразования.

Для быстрого весеннего роста можно использовать небольшие дозы азота. Однако если переборщить с количеством, крона станет рыхлой и некрасивой. Хорошо показывают себя весной такие многокомпонентные средства, как «мегафол».

Если в весенний период вы недостаточно подкормили растения, летом можно провести несколько внекорневых подкормок. Главное, чтобы средства не включали в свой состав азот.

Вот, пожалуй, и все рекомендации в части подкормки садовых туй. Если вы будете грамотно вносить питательные составы, растения отблагодарят красивым внешним видом.