Дачники рассказали о важных правилах пересадки голубики

Чтобы самостоятельно вырастить сорт голубики, можно использовать черенкование полуодревесневшими или одревесневшими побегами.

Саженцы первоначально нужно высаживать на грядках или в теплицах. Когда они достигнут двухлетнего возраста, их следует пересадить на постоянное место.

Выбираем лучшее время для пересадки:

Чтобы подобрать оптимальное время для пересадки, стоит оценивать погодные условия, а также состояние самого растения.

Лучшее время для проведения процедуры — начало весны или поздняя осень.

Для весенней пересадки достаточно дождаться полного схода снегового покрова, а также достаточного прогрева грунта. В регионах с теплым южным климатом приступать к пересадке можно уже в марте. В более холодном климате это время может сдвинуться на один-два месяца.

В летнее время пересаживать голубику не рекомендуется, потому как есть риск нарушить нормальный ритм существования растения в разгар вегетации. Если же возникла необходимость пересадить кусты именно летом, стоит хотя бы дождаться окончания сбора урожая.

Возраст растения играет в этом вопросе не последнюю роль. Молодые растения легче перенесут летнюю пересадку.

Отдавать предпочтение осенней пересадке можно только в регионах с мягким и теплым климатом. Важно успеть выполнить процедуру минимум за пару недель до ожидаемого прихода холодов.

Если удачно подобрать время, голубика очень хорошо перенесет осеннюю пересадку, так как именно в это время растение вступает в период покоя. Корневая же система продолжает расти, позволяя культуре адаптироваться к новым условиям до наступления морозов.

Чтобы растение благополучно прижилось на новом месте, стоит выполнить ряд условий:

Подобрать удачное место. Для голубики подходят открытые, хорошо освещенные участки. Низины с застоем влаги для этих целей не подойдут.

Голубика хорошо растет на кислых почвах, поэтому данный показатель стоит заранее проверить.

Если грунт соответствует, можно приступать к подготовке посадочной ямы, размеры которой стоит выбирать в зависимости от размеров куста. Чаще всего достаточно организовать яму глубиной около 0,6 метра и диаметром метр. Стенки ямы нужно изолировать полиэтиленом.

Важно соблюдать интервал от других культур на участке. Для голубики это значение не меньше полуметра.

Если на вашем участке слишком плотные грунты, потребуется организовать дренажный слой. Для этих целей можно использовать керамзит, или обычный битый кирпич. Толщина слоя должна бать не менее 10 сантиметров.

После пересадки кустарник нужно щедро полить, а грунт вокруг замульчировать природным материалом. Я предпочитаю использовать торф.